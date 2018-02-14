Финал V Областной деловой игры «Молодежь в кабинетах власти» пройдет в Самаре

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15 февраля в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» (ул. Куйбышева, 131, начало в 10.30) пройдет финал V Областной деловой игры активистов ученического самоуправления «Молодежь в кабинетах власти» в рамках региональной социально-педагогической программы по развитию органов ученического самоуправления в Самарской области «За ученические советы».Игра стартовала в декабре 2017 года, целью игры является Формирование у молодежи знаний (понятий) о деятельности органов местного самоуправления.В отборочных играх на территориях всего приняло участие 240 команд их образовательных организаций, активно работающих в органах ученического самоуправления в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, школах, системе дополнительного образования.В Финале игры встретятся 85 команд из г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Сызрань. Южного, Западного, Поволжского, Центрального и других образовательных округов.С приветственным словом к участникам Игры обратится заместитель председателя комитета по образованию Думы г.о. Самара Анатолий Гриднев.В составе экспертного совета игры примут участие представители Избирательной комиссии Самарской области, Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, Областного Центра медицинской профилактики, Дома Дружбы народов Самарской области и Прокуратуры Самарского района г.о. Самара.