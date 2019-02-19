Энергетики приглашают самарских школьников принять участие в олимпиаде ПАО «Россети»

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2-3 марта в городах зоны ответственности ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») состоится региональный этап второй Всероссийской олимпиады школьников 9-10 классов. Старшеклассникам будет предложено пройти двухступенчатый отбор: в рамках первого этапа – продемонстрировать знания физики, математики, информатики, на заключительном – решить комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей, а также прикладные задачи в области электроэнергетики. Победители получат призы и смогут стать участниками проектной смены в одном из образовательных центров на Черноморском побережье.– Олимпиада – отличная возможность для ребят проявить себя, ближе познакомиться с электроэнергетической отраслью, которая сегодня вступила в новую эру цифровой глобальной трансформации. Сегодня нам, как никогда, требуется талантливая, нестандартно мыслящая молодежь. Проведение таких интеллектуальных состязаний как раз способствует привлечению ее в отрасль, – отметил генеральный директор «МРСК Волги» Владимир Рябикин.В зоне ответственности «МРСК Волги» региональный этап олимпиады состоится на базе учебных заведений Саратова, Самары, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Саранска, Чебоксар. Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2019 г. (форма заявки, место проведения, контактные данные координаторов, а также более подробная информация о порядке организации и проведения олимпиады представлена на сайте «МРСК Волги» http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/vserossiys/).Всероссийская олимпиада ПАО «Россети» проводится второй год подряд. Главная цель масштабного образовательного проекта – не только выявить по-настоящему одаренных ребят, способных к инновационному мышлению и техническому творчеству, но и мотивировать школьников к дальнейшему обучению в высших и средне-специальных заведениях по программам энергетической направленности.В 2018 году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 500 старшеклассников из 7 регионов присутствия «МРСК Волги». Победители в качестве приза получили путевку в энергетическую смену Всероссийского детского центра «Орленок». Там с помощью опытных наставников ребята разрабатывали инновационные проекты в сфере электроэнергетики, которые затем презентовали в главном инновационном центре страны «Сколково» на конкурсе «Энергопрорыв-2018», а также в рамках программы Российской энергетической недели.