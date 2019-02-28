Энергетики «Самарских РС» напоминают: складирование снега под ЛЭП несет прямую угрозу жизни и здоровью!

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Городских службам приходилось работать в авральном режиме, чтобы убрать снег с улиц. Активная работа по расчистке снега до сих пор ведется и во внутридворовых проездах. Однако далеко не все соблюдают правила электробезопасности при проведении работ вблизи линий электропередачи. В некоторых районах под провода несанкционированно сгружается счищенный с дорог снег.Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» напоминают: работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с сетевой организацией могут привести к гибели персонала. Кроме того, интенсивное таяние снега может привести к подтоплению энергообъектов и подмыванию фундаментов опор – без электроснабжения может остаться целый район.Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП утверждены постановлением Правительства РФ N 160 от 24 февраля 2009 г. В целях недопущения несчастных случаев при механизированной уборке снега в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи, повреждения электросетевого хозяйства и нарушения электроснабжения необходимо помнить:- запрещено размещать объекты и материалы, проводить какие-либо работы в охранных зонах электроустановок без согласования с электросетевой организацией;- запрещено складировать любые материалы;- запрещено забираться на опоры воздушных линий, a также проникать на территорию объектов электросетевого хозяйства;- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.Энергетики «Самарских распределительных сетей» напоминают – земельные участки в охранных зонах ЛЭП не являются собственностью сетевой организации и следить за ее надлежащим состоянием обязаны прежде всего собственники. В случае обнаружения фактов нарушения федерального законодательства, энергетики будут вынуждены обращаться в органы исполнительной власти и правоохранительные органы.