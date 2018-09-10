Елена Бондаренко подтвердила свое желание возглавить Ленинский район Самары на постоянной основе
10 сентября 2018 12:41
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Конкурсная комиссия представит райсовету на выбор двух человек 12 сентября.
Главный претендент на должность главы района Елена Бондаренко стала третьей участницей конкурса. Она решила не ждать последнего дня работы комиссии, как это делали будущие главы Железнодорожного и Самарского районов, и подала документы в пятницу, 7 сентября.
Сейчас г-жа Бондаренко руководит районом в статусе «и.о.». Этот пост она заняла после того, как Дмитрий Титов сложил с себя полномочия без объяснения причин. До этого Елена Бондаренко много лет работала заместителем главы департамента градостроительства, а в администрацию Ленинского района была назначена незадолго до отставки Дмитрия Титова.
Помимо нее и заместителя директора «ЖСК-286» Владимира Исаева, который «в настоящее время не работает», на конкурс зарегистрировался 27-летний юрисконсульт «Самараавтотранс-2000» Андрей Седогин. В случае его маловероятной победы г-г Седогин должен будет расстаться с мандатом депутата Ленинского райсовета.
Конкурсная комиссия представит райсовету на выбор двух человек 12 сентября. Затем на ближайшем заседании депутаты окончательно утвердят нового главу, пишет СО ОНЛАЙН.
Главный претендент на должность главы района Елена Бондаренко стала третьей участницей конкурса. Она решила не ждать последнего дня работы комиссии, как это делали будущие главы Железнодорожного и Самарского районов, и подала документы в пятницу, 7 сентября.
Сейчас г-жа Бондаренко руководит районом в статусе «и.о.». Этот пост она заняла после того, как Дмитрий Титов сложил с себя полномочия без объяснения причин. До этого Елена Бондаренко много лет работала заместителем главы департамента градостроительства, а в администрацию Ленинского района была назначена незадолго до отставки Дмитрия Титова.
Помимо нее и заместителя директора «ЖСК-286» Владимира Исаева, который «в настоящее время не работает», на конкурс зарегистрировался 27-летний юрисконсульт «Самараавтотранс-2000» Андрей Седогин. В случае его маловероятной победы г-г Седогин должен будет расстаться с мандатом депутата Ленинского райсовета.
Конкурсная комиссия представит райсовету на выбор двух человек 12 сентября. Затем на ближайшем заседании депутаты окончательно утвердят нового главу, пишет СО ОНЛАЙН.
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10 сентября 2018 12:41Елена Бондаренко подтвердила свое желание возглавить Ленинский район Самары на постоянной основе
Конкурсная комиссия представит райсовету на выбор двух человек 12 сентября. Социум
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