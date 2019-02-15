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Эксперты ОНФ разъяснили, кто должен ремонтировать дороги во дворах многоквартирных домов

15 февраля 2019 13:37
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Эксперты ОНФ разъяснили, кто должен ремонтировать дороги во дворах многоквартирных домов
Также они рассказали, что делать жильцам, чтобы включиться в планы ремонта.

Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили ответы на самые распространенные обращения граждан по этой теме плохого состояния дорог во дворах. В частности, они разъяснили, кто в ответе за качество внутридворовых дорог и что делать жильцам, чтобы включиться в планы ремонта.
«Прежде чем добиваться ремонта дороги во дворе, нужно понять, кто ее хозяин. Она вовсе не обязательно принадлежит городу, а может являться частью общей придомовой территории. В таком случае муниципалитет не обязан заниматься ее содержанием и ремонтом. Первым делом нужно ознакомиться с техническим паспортом жилого дома. Это поможет выяснить границы придомовой территории и ее собственника», - рассказывает модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.
Данные кадастрового учета можно посмотреть на сайте https://pkk5.rosreestr.ru/ или обратиться для этого в местную администрацию. Если окажется, что к общедомовой территории эта дорога не относится, жаловаться на ее состояние и требовать ремонта нужно в администрации населенного пункта. Если же дорога входит в придомовой участок, она относится к общей долевой собственности дома. И значит, за ее ремонт отвечает управляющая компания. В такой ситуации необходимо отправлять обращение в свою управляющую компанию. Но, как известно, управленцы далеко не всегда хотят заниматься этим вопросом. Поэтому, если компания отказывается проводить ремонт, пора обращаться в прокуратуру. Также можно оставить обращение на сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.

Эксперты пояснили, что есть и еще один способ отремонтировать дорогу в своем дворе. Причем не только отремонтировать, но даже осуществить свой дизайн-проект благоустройства. С 2017 г. в нашей стране действует проект «Формирование комфортной городской среды». В минимальный перечень работ по благоустройству в рамках этого проекта входит ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, освещение дворов. Могут включаться и другие работы, которые выбирает сам регион. В список дополнительных входит оборудование детских и (или) спортивных площадок, парковок, озеленение территории и так далее. Стать инициаторами дополнительного благоустройства могут сами жители, предприниматели, арендующие или купившие помещения в домах поблизости, а также общественные организации. Заинтересованные лица принимают в этом трудовое или финансовое участие.

«Всю необходимую информацию о работе данного проекта в своем регионе, необходимых документах и сроках подачи заявок граждане могут найти на сайте администрации своего муниципалитета», - подытожил Александр Васильев.
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