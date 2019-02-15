Эксперты ОНФ разъяснили, кто должен ремонтировать дороги во дворах многоквартирных домов

102

Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили ответы на самые распространенные обращения граждан по этой теме плохого состояния дорог во дворах. В частности, они разъяснили, кто в ответе за качество внутридворовых дорог и что делать жильцам, чтобы включиться в планы ремонта.«Прежде чем добиваться ремонта дороги во дворе, нужно понять, кто ее хозяин. Она вовсе не обязательно принадлежит городу, а может являться частью общей придомовой территории. В таком случае муниципалитет не обязан заниматься ее содержанием и ремонтом. Первым делом нужно ознакомиться с техническим паспортом жилого дома. Это поможет выяснить границы придомовой территории и ее собственника», - рассказывает модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.Данные кадастрового учета можно посмотреть на сайте https://pkk5.rosreestr.ru/ или обратиться для этого в местную администрацию. Если окажется, что к общедомовой территории эта дорога не относится, жаловаться на ее состояние и требовать ремонта нужно в администрации населенного пункта. Если же дорога входит в придомовой участок, она относится к общей долевой собственности дома. И значит, за ее ремонт отвечает управляющая компания. В такой ситуации необходимо отправлять обращение в свою управляющую компанию. Но, как известно, управленцы далеко не всегда хотят заниматься этим вопросом. Поэтому, если компания отказывается проводить ремонт, пора обращаться в прокуратуру. Также можно оставить обращение на сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.Эксперты пояснили, что есть и еще один способ отремонтировать дорогу в своем дворе. Причем не только отремонтировать, но даже осуществить свой дизайн-проект благоустройства. С 2017 г. в нашей стране действует проект «Формирование комфортной городской среды». В минимальный перечень работ по благоустройству в рамках этого проекта входит ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, освещение дворов. Могут включаться и другие работы, которые выбирает сам регион. В список дополнительных входит оборудование детских и (или) спортивных площадок, парковок, озеленение территории и так далее. Стать инициаторами дополнительного благоустройства могут сами жители, предприниматели, арендующие или купившие помещения в домах поблизости, а также общественные организации. Заинтересованные лица принимают в этом трудовое или финансовое участие.«Всю необходимую информацию о работе данного проекта в своем регионе, необходимых документах и сроках подачи заявок граждане могут найти на сайте администрации своего муниципалитета», - подытожил Александр Васильев.