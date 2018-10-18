Эксперты ОНФ оценили информационную открытость и доступность сайтов органов власти Самарской области

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Эксперты Общероссийского народного фронта в Самарской области в рамках общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти провели мониторинг сайтов и составили рейтинг информационной открытости и доступности ведомств региона.«Развитие цифровых технологий требует максимальной прозрачности взаимодействия между обществом и властью. Интернет и развитие инфокоммуникационных технологий приводят к тому, что для получения необходимых услуг уже не нужно стоять в очередях и тратить время на физическое присутствие в ведомствах и министерствах. Однако для того, чтобы работа такой системы была эффективной, взаимодействие между гражданином и органами власти должно быть максимально технологичным и прозрачным. Это является ключевой идеей программы развития цифровой экономики в Российской Федерации», – сказал эксперт регионального отделения ОНФ, руководитель Центра защиты цифровых прав граждан в Самарской областиАктивисты ОНФ регулярно взаимодействуют с государственными органами, используя для решения вопросов различные инфокоммуникационные каналы. Эксперты решили дать общественную оценку полноты и доступности информации о работе органов власти региона. На данном этапе они провели оценку 15 официальных сайтов министерств Самарской области по шести критериям: наличие контактных данных первого лица и его заместителей, возможность записаться на прием или оставить обращение, актуальность новостной ленты и ее обновление.В ходе мониторинга выяснилось, что ни на одном из сайтов министерств Самарской области нельзя записаться на прием к руководящему лицу в онлайн-режиме, это возможно лишь при телефонном звонке либо личном посещении министерства. Кроме того, на сайтах министерства имущественных отношений, министерства транспорта и автомобильных дорог и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства вообще нет возможности оставить обращение или запрос в электронном виде.Эксперты ОНФ обратили особое внимание в ходе мониторинга на необходимость интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть сайтов содержит версии для слабовидящих, однако выявлены случаи, когда формально законодательство исполнено – версия для слабовидящих создана, как, например, на сайте министерства социально-демографической и семейной политики, но кнопка перехода на этот формат не функционирует. Другие же региональные министерства версию для слабовидящих не имеют вовсе. Однако, считают общественники, стоит также задуматься и о звуковых версиях и других возможностях для людей, которые имеют ограничения не по зрению или ограничения сразу по нескольким каналам приема и анализа внешней информации.Экспертами регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках проведения общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти был сформирован рейтинг информационной открытости и доступности сайтов органов исполнительной власти Самарской области, который они предоставили губернатору в ходе региональной конференции ОНФ в октябре текущего года. Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение создать рабочую группу по доработке сайтов органов власти Самарской области.Эксперты ОНФ планируют продолжить анализ сайтов муниципальных и местных органов власти, расширить критерии оценки и сделать составление рейтинга регулярным с целью повышения цифровой открытости ресурсов органов власти в регионе.