Экс-министр образования Самарской области Пылев получил новый пост
21 февраля 2019 11:59
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Владимир Пылев стал временно исполняющим обязанности ректора Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, пишет Самру.ру.
Напомним, Пылев покинул пост главы министерства образования и науки Самарской области осенью 2018 года. Он занимал его с 2012 года.
С 1988 года работал учителем истории в куйбышевских школах №8, 121, затем заместителем директора школы №121. С 1998 – главный методист Центра развития образования Самары. С 2001 года - завотделом образования администрации Чапаевска. С 2007 – заместитель министра образования и науки Самарской области - глава департамента правового, ресурсного обеспечения и проектной деятельности.
Фото: pixabay.com
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