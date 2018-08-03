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Новости /  Общество /  Социум  

Егор Кюнькин: Стратегические сессии способствуют самоорганизации жителей

3 августа 2018 12:50
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Начальник управления ПФР в Кировском и Промышленном районах Самары считает что взаимодействие в таком формате проходит очень эффективно.

Стратегические сессии, проходящие в Самарской области, способствуют самоорганизации жителей, считает начальник управления ПФР в Кировском и Промышленном районах Самары Егор Крюнькин. Таким мнением он поделился на стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона", где он выступил тренером проектных команд секции "#Кадросфера".

"На стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона" собрались представители с разных регионов Российской Федерации. Здесь есть возможность самореализации как по направлению кадрового развития, так и по направлению общественной проектной деятельности. Обозначаются траектории роста для людей, которые хотят двигаться дальше, хотят что-то создавать для себя и для региона", - говорит Егор Кюнькин.

По его словам, взаимодействие в таком формате проходит очень эффективно: "Есть такое понятие - самоорганизующаяся команда: люди собираются - без принуждения, без поручения - и делают классные, качественные, творческие вещи. Такие мероприятия, как стратегическая сессия, очень важны, это позволяет людям общаться, делиться знаниями и опытом, вырабатывать новые идеи. Люди обмениваются контактами, чтобы двигаться дальше, и это здорово".

Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", "3К: Кадровая Корпоративная Культура" и "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего". В работе секций приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления "Сколково", РАНХиГС, АНО "Россия - страна возможностей", общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане, пишет Волга Ньюс.

По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона.

Одним из итогов стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона" стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления "Сколково", а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая - качеству оказания медицинской помощи. Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название "Стратегия лидерства". Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.
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Комментарии



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