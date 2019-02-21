Двери узбекского кафе в Тольятти опечатали на месяц

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Миграционная служба выявила, что в одном из тольяттинских кафе на кухне работает, не имея соответствующего разрешения, гражданка Узбекистана. В отношении владельца общепита был составлен протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. В судебном порядке было принято решение, что за нарушение законодательства в части привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина, деятельность кафе необходимо приостановить сроком на 30 суток. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти.Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства был совершен выход по месту нахождения заведения. Двери ведущие в помещение, а также места хранения товаров и иных материальных ценностей были опечатаны. Деятельность кафе приостановлена сроком на 1 месяц.