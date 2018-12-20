Двадцатый старт ракеты-носителя семейства «Союз» с космодрома Куру обеспечили самарские двигатели

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19 декабря в 19:37 по московскому времени со стартовой площадки космодрома Куру (Гвианский космический центр, Французская Гвиана) состоялся успешный пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М». Она вывела на орбиту французский спутник.Двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А серийного производства ПАО «Кузнецов», установленные на самарской ракете-носителе «Союз-СТ-А», отработали успешно. Условия хранения при транспортировке и в монтажно-испытательном корпусе контролируются датчиками, поэтому экваториальный климат никак не влияет на работу двигательных установок.Состоявшийся пуск РН «Союз-СТ» с двигателями РД-107А/РД-108А с космодрома Куру стал двадцатым с начала эксплуатации Гвианского космического центра в октябре 2011 г.pixabay.com