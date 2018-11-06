Дом кошмаров пугает жителей Самары

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В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Самары, которые вот уже несколько лет не могут добиться порядка от своей управляющей компании «Алком-Гарант». Как оказалось, около четырех лет назад в доме №90 загорелась шахта, в которой идет электропроводка. Пожарным пришлось разломать стену между 2 и 3 этажом. Проводку после тушения пожара восстановили, однако не все провода пустили внутри шахты, да и проломы в стенах не заделали.-Это кошмарный дом. Людям тут жить страшно. Оголенные провода опасны. Особенно для детей, которые могут схватиться за них руками. Помимо прочего, в доме необходимо покрасить стены, привести в порядок разрушающиеся лестницы, а также найти и устранить источник канализационного запаха. Кроме того, с улицы видно, что кирпичи на третьем и четвертом этажах под окном скоро обвалятся прямо на головы жильцам. Необходимо провести ремонтные работы по восстановлению стены, - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов.По словам общественника, неоднократные жалобы жильцов в управляющую компанию не привели ни к какому результату. «Гражданский патруль» обратился в ГЖИ Самары с просьбой привести дом в надлежащее состояние.