Должнику из Самары за свою «лень» пришлось заплатить в двукратном размере

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В Межрайонном отделе судебных приставов по г. Самаре в отношении гражданина Н. было возбуждено 27 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 21 тысяча рублей.Судебными приставами-исполнителями должнику были направлены по средствам почтовой связи копии постановлений о возбуждении исполнительных производств, а также и требования о явке на прием. Однако мужчина игнорировал почтовые извещения о необходимости забрать письма из отделения связи.Работниками Службы был совершен выход по месту регистрации гражданина Н., но застать мужчину дома не удалось. Повестка о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю была оставлена ему в почтовом ящике. Обнаружив ее, должник поспешил в Межрайонный отдел судебных приставов по г. Самаре. Работникам Службы он пояснил, что не получал корреспонденцию, поскольку ему было «лень идти на почту за письмами». Должнику были вручены квитанции на оплату штрафов и постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 27 тысяч рублей.На следующий день мужчина полностью погасил имеющуюся задолженность и исполнительский сбор на общую сумму 48 тысяч рублей. Исполнительные производства в отношении гражданина Н. окончены фактическим исполнением.