Должнику из Исаклинского района придется провести 150 часов за общественно-полезными работами

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В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Р., который на протяжении длительного времени не выплачивал алименты своим сыновьям. Долг мужчины перед детьми составил 37 тысяч рублей.В связи с тем, что мужчина, являясь трудоспособным, постоянного места работы и официального заработка, на который можно было бы обратить взыскание, не имеет, а также самостоятельно алименты не перечисляет. Судом должнику было назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.Теперь в случае если гражданин Р. и дальше будет уклоняться от исполнения своих родительских обязательств, то судебные приставы будут вправе и обязаны привлечь его к уголовной ответственности.