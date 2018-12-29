Долги по имущественным налогам взыщут с банковских счетов самарских должников
29 декабря 2018 11:18
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УФНС России по Самарской области проводит ежегодную акцию «В Новый год – без долгов» с целью напомнить гражданам об исполнении обязанности по уплате налогов, преимуществах раннего погашения налоговой задолженности и призывает жителей региона, не дожидаясь применения мер принудительного взыскания задолженности, долги по имущественным налогам оплатить.
Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяна Папухина подчеркивает, что имущественные налоги физических лиц полностью поступают в региональный и местные бюджеты. Выполняя конституционную обязанность по уплате налогов жители Самарской области вносят свой вклад в ремонт и строительство дорог, благоустройство территорий, строительство новых детских садов, школ и поликлиник.
Проверить наличие задолженности налогоплательщики могут в налоговой инспекции по месту своего учета, а также в близлежащих офисах «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, узнать о сумме долга и произвести оплату в режиме онлайн помогут электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, мобильное приложение для смартфонов и планшетов «Налоги ФЛ», портал госуслуг.
УФНС России по Самарской области обращает внимание налогоплательщиков - собственников недвижимого имущества, транспортных средств и земельных участков на преимущества раннего погашения задолженности: минимальное начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных мер, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за границу Российской Федерации.
Так, например, в этом году работодателям уже направлены для удержания из заработной платы должников по имущественным налогам судебные приказы на общую сумму более 22 млн рублей, более 120 млн рублей взыщут с банковских счетов должников. Кроме того, за неуплату налогов судебными приставами вынесено около 5 тысяч постановлений о временном ограничении должников по налогам на выезд за пределы РФ.
Оплатить задолженность можно традиционными способами через банки и почтовые отделения или воспользоваться порталом госуслуг и электронными сервисами на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Причем заплатить налоги теперь можно не только за себя, но и за третьих лиц, например, за родственников, и поможет в этом электронный сервис ФНС России «Уплата налогов за третьих лиц».
pixabay.com
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