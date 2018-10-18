До 1 ноября можно подать заявку на участие в конкурсе бизнес-идей «Потенциал» для старшеклассников

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Образовательная программа «Ты – предприниматель» объявляет набор на ежегодный конкурс бизнес-идей «Потенциал» для участников в возрасте от 14 до 18 лет.Конкурс проходит в регионе с 2015 года при поддержке Правительства Самарской области.Участников конкурса ждет несколько этапов. После заочной оценки профилей организаторы формируют группу ребят, которая пройдет специальную акселерационную программу. Обучающий курс включает в себя прикладную программу подготовки: от разработки бизнес-идеи и пар по бизнес-дисциплинам до ораторского мастерства и подготовки к финальной презентации. Над программой обучения работают лучшие практики бизнеса и бизнес-тренеры Самарской области. Участие в проекте бесплатное. В финале подготовки проектов – защита идей перед членами жюри – предпринимателями с опытом в различных сферах бизнеса.Каждый выступающий получит брендированные подарки и билеты на экскурсии на предприятия региона, а три финалиста выиграют главные призы: квадрокоптер, книги по бизнес-тематике и полезные для образования гаджеты.Для старшеклассников в рамках программы отдельный бонус: после защиты проектов перед жюри каждый участник сможет попасть на длительный курс программы «Ты – предприниматель» без конкурса и краш-теста проекта. За три года в проекте обучились более 4000 студентов, и организаторы понимают, какие бизнес-навыки нужны предпринимателям, которые настроены серьезно продолжать предпринимательскую деятельность.Условия участия в конкурсе: возраст участников от 14 до 18 лет и наличие бизнес-идеи или желания ее разработать и проработать до финальной проектной стадии.Заявку на участие в конкурсе бизнес-идей «Потенциал» можно подать до 1 ноября.Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbxbcVnGQ5fArW4ZYncXek-UAhfWjnIh2q84AhVIjdW6mTBg/viewform.С 1 по 10 ноября пройдет подготовка участников к защите, финал состоится 15 ноября.Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (846) 991-51-00 и на сайте www.molpred63.ru.Фото pixabay.com