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Новости /  Общество /  Социум  

До 24 октября принимаются заявки на конкурс управленцев «Лидеры России»

16 октября 2018 10:53
99
До 24 октября принимаются заявки на конкурс управленцев «Лидеры России»
Организаторы конкурса в этом году повысили верхнюю возрастную планку участия.

К утру 16 октября на конкурс управленцев «Лидеры России» подано свыше 62 тысяч заявок. Лидерами по числу заявок на Конкурс являются Центральный федеральный округ, Приволжский и Северо-Западный. Самарская область занимает второе место среди регионов ПФО по количеству регистраций в конкурсе.
Организаторы конкурса в этом году повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Победителей конкурса ждет, помимо денежного приза в размере 1 миллиона рублей, 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. В этом году среди наставников и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Конкурс «Лидеры России» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина.

Чтобы подать заявку необходимо перейти на сайт https://лк.лидерыроссии.рф/registration, ознакомиться с правилами проведения конкурса, и заполнить заявку – сделать это можно до 24 октября, сообщает пресс-служба облправительства.
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