Дмитрий Азаров встретился с учёными, которые в 2018 году достигли наивысших результатов в своей деятельности
7 февраля 2019 13:28
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В преддверие Дня Российской науки Губернатор Дмитрий Азаров встретился с учёными, которые в 2018 году достигли наивысших результатов в своей деятельности. Премии в области науки и техники присуждены за исследования в медицине, химии, математике, с/х, информационных технологиях.
"Результаты проведенных вами научных исследований - это весомый вклад в создание и внедрение в производство образцов новой техники, прогрессивных технологий. Эти исследования - еще один значимый шаг в решении задач инновационного развития и внедрения передовых разработок в Самарской области", - сказал губернатор.
В ближайшее время самарским учёным предстоит активно включиться в реализацию нацпроекта Наука.
К 2024 году РФ должна войти в пятерку ведущих стран мира по исследованиям в приоритетных отраслях научно-технологического развития. Значимую роль в достижении этой цели играет Самарский регион, сообщает Департамент информполитики.
"Ключевой задачей для Самарской области является участие в конкурсном отборе на создание одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые появятся в РФ,"- Дмитрий Азаров.
Предварительно министерство науки определило, что пять таких центров должны появиться в ближайшие 3 года.
Между регионами развернулась серьезная конкурентная борьба за создание НОЦ. Мы в нее включились. На старте у нас есть некоторое преимущество, так как Президент в послании упомянул Самару как один из перспективных центров. Мы уже вносим свой вклад в реализацию идеи формирования НОЦов, - это разработка концепции, создание и описание организационной структуры. Надеемся, эти усилия увенчаются успехом",- отметил губернатор на встрече с учёными Самарской области.
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