Дмитрий Азаров встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
16 августа 2018 09:11
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В среду, 15 августа, глава региона Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве.
Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей общества. "Мы находимся в постоянном взаимодействии со всеми конфессиями, которые представлены на территории региона, понимая, что региональной, муниципальной власти очень важно иметь поддержку в работе по просвещению, укреплению нравственности, формированию духовных основ в обществе", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул: Самарская митрополия Русской православной церкви вносит огромный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и укрепление нравственных принципов нашего общества. В регионе развиваются добрые традиции проведения православных праздников, чтений и культурно-просветительских форумов. Налажено сотрудничество с детским епархиальным образовательным центром. "Сегодня деятельность этого духовного центра и его филиалов охватывает всю территорию Самарской области. Эта важная работа, безусловно, будет продолжена", - рассказал на встрече с патриархом глава региона.
Также Дмитрий Азаров уделил внимание работе Поволжского Православного института, который находится в Тольятти. "Это уникальное учебное заведение высшего образования. В России есть еще два таких института, оба расположены на территории Москвы. Это очень значимый проект. Важна его просветительская, духовная миссия", - отметил глава региона.
Святейший патриарх Кирилл поблагодарил руководителя региона и отметил, что в регионе ведется системная работа по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей: "Самарская митрополия занимает особое место в жизни Русской православной церкви. По всем показателям она выглядит достаточно хорошо - сильная митрополия с развивающейся церковной жизнью".
В завершение встречи Дмитрий Азаров пригласил предстоятеля посетить Самарскую область. В ответ патриарх Кирилл поблагодарил главу региона за приглашение и проведенную совместную работу, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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