Дмитрий Азаров вручил ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей

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Сегодня, 19 февраля глава регионавручил ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Многие из них ждали квартир по несколько лет и уже сами создали семьи. Об этом сообщает в твиттере Департамент информационной политики Самарской области.Глава региона подчеркнул - сегодня большое внимание поддержке семей уделяет Президент РФ.