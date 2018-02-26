Дмитрий Азаров возглавил Стратегический совет опорного вуза

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В Самарском государственном техническом университете сформирован Стратегический совет под председательством врио губернатора Самарской области. Сопредседателем выступает ректор вуза«Сегодня для развития Самарской области необходим качественный технологический прорыв, — отметил глава региона Дмитрий Азаров. — Самарский технический университет исторически является для региона опорным вузом, ученые которого ведут разработки практически во всех стратегических отраслях нашего региона. Нефтехимия, добыча и переработка нефти и газа, энергетика, информационные, фармацевтические и пищевые технологии, строительство и архитектура — эти направления являются базовыми компетенциями СамГТУ».В статусе опорного университета региона Самарский политех активно включается во все процессы, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие региона, выступает в роли инициатора проектов не только регионального, но и федерального значения. Такие проекты требуют совместного обсуждения и предварительной проработки с региональной исполнительной властью, профессиональным сообществом региона и широкой общественностью. С этой целью вузом и было принято решение о создании Стратегического совета — общественной совещательной структуры с функциями наблюдательного совета для управления и экспертной оценки хода реализации «дорожной карты» опорного вуза. Наличие Стратегического совета под руководством главы региона позволит создать на площадке опорного университета эффективный механизм коммуникации образования, бизнеса и власти.В состав Совета вошли руководители ведущих предприятий — флагманов региона, руководители профильных региональных и федеральных министерств и ведомств, представители профессиональных и общественных организаций Самарского региона, депутаты и др., сообщает пресс-служба вуза.