Дмитрий Азаров внесет в губдуму кандидатуру Александра Нефедова для утверждения в должности первого вице-губернатора
20 декабря 2018 10:30
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Во время программы "Главная тема" в эфире канала "Россия 24. Самара" губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что до конца текущего года планируется завершение формирования областного кабинета министров.
Глава региона отметил, что в ближайшее время в Самарскую губернскую думу будут внесены кандидатуры Александра Нефедова для утверждения в должности первого вице-губернатора, Юрия Рожина и Андрея Когтева в должности вице-губернаторов, пишет Волга Ньюс.
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