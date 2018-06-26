Дмитрий Азаров станет сегодня гостем информканала "Самара"
26 июня 2018 13:12
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Глава региона Дмитрий Азаров станет сегодня гостем информканала "Самара".Самые актуальные вопросы жизни губернии будут обсуждаться в программе«Главная тема». Ваши вопросы сегодня будет принимать колл-центр ГТРК «Самара» - номер 926-11-22, а также гостевая сайта канала и соц.сети, сообщает ГТРК "Самара" в твиттере.
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