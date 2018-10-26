Дмитрий Азаров сегодня проводит рабочий день в Чебоксарах
26 октября 2018 10:48
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"Сегодня работаю в Чебоксарах. Принимаю участие в работе Совета округа. На повестке вопросы здравоохранения", - сообщил в твиттере глава Самарской области Дмитрий Азаров.
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