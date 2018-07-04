Дмитрий Азаров сегодня посещает Нефтегорский и Алексеевский районы
4 июля 2018 12:25
99
Глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 4 июля проведет рабочий день в Нефтегорском и Алексеевском районах. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
"Начал с посещения величественного Троицкого Храма в с.Утевка. Знаменитого творения Г.Н. Журавлёва. Храм нуждается в реставрации, считаю важной задачей сохранение наследия великого земляка, знаменитого иконописца. Буду заниматься этим вопросом", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.
По эскизам Григория Журавлёва была выполнена роспись храма. По словам настоятеля, отца Анатолия, в 1934 году храм был закрыт и позднее в нём расположился склад. В сентябре 1988 храм вновь открыл двери для прихожан. С этого момента начались и работы по восстановлению. Вновь построена колокольня, отреставрированы иконы,а внутреннюю роспись удалось восстановить лишь частично. Отец Анатолий попросил у Дмитрия Азарова помощи в реставрации.
"Считаю важной задачей сохранение наследия великого земляка, знаменитого иконописца", - подчеркнул глава региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 июля 2018 14:11
Сегодня состоится последний в этом году концерт в рамках фестиваля музыки и искусств «Тремоло». Это будет, пожалуй, самый яркий из фестивальных вечеров! Социум
0
4 июля 2018 13:52
По словам 38% жителей Самары, в жару им лень работать даже в прохладном офисе. Социум
51
4 июля 2018 13:46
Уже через полгода в силу вступит новый федеральный закон, который без преувеличения затронет интересы огромного числа жителей Самарской области. Социум
58
Здравоохранение
4 июля 2018 10:17
У него была травматическая кома. Здравоохранение
153
3 июля 2018 15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
213
3 июля 2018 10:58
Уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит. Здравоохранение
255
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
161
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
223
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
215
Туризм
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
250
2 июля 2018 09:00
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
399
30 июня 2018 09:36
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
400
Образование
3 июля 2018 17:03
Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона. Образование
273
3 июля 2018 14:09
Светлана Бакулина рассказала о первых результатах. Образование
373
Культура
4 июля 2018 12:59
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
108
4 июля 2018 09:47
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
134
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
219
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
777
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1065
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1026
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
219
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1686
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2122
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
765
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
862
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
256
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2296
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1409
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2604
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
153
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
525
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
815
Мероприятия