Дмитрий Азаров считает, что имя Королева подходит аэропорту Самары
6 декабря 2018 12:29
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Присвоение международному аэропорту "Курумоч" имени советского конструктора Сергея Королева внесет серьезный вклад в сохранение памяти о нем, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов. Результаты общероссийского голосования были озвучены во вторник. Жители Самарской области наибольшее число голосов отдали за присвоение местному аэропорту "Курумоч" имени главного конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева.
На то, чтобы носить имя легенды российской космонавтики, претендовал и московский аэропорт "Внуково", но за присвоение имени Королева самарскому аэропорту проголосовало большее количество человек. Итоги голосования будут переданы в правительство РФ, указ о дополнительных названиях подпишет президент России Владимир Путин.
"Сегодня имя нашего прославленного современника носит Самарский национальный исследовательский университет. Убежден, присвоение его имени международному аэропорту внесет серьезный вклад в сохранение памяти о Сергее Павловиче и его выдающемся вкладе в развитие отечественной и мировой космонавтики", — цитирует Азарова его пресс-служба.
Глава региона напомнил, что жизнь и работа Королева была тесно связана с Самарой (тогда Куйбышевом), пишут РИА Новости.
"Именно куйбышевским коллегам Королев доверил работу над ракетами, покорившими космическое пространство, а затем, и встречу первого космонавта. Именно у нас Сергей Павлович основал знаменитую школу создателей космической техники", — отметил Азаров.
Он также поблагодарил жителей Самарской области за проявленную активность в ходе голосования: "Именно активность самарцев, их деятельная и неравнодушная позиция позволила нашему аэропорту в условиях жесткой конкуренции одержать победу и получить право на присвоение аэропорту "Курумоч" имени Сергея Павловича Королева. Убедительный результат народного голосования доказывает, что проект смог увлечь наших земляков и объединить их в стремлении увековечить имя и достижения выдающегося ученого-конструктора".
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