Дмитрий Азаров проверил работу многофункционального миграционного центра в Самаре

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Губернатор Самарской областипроверил работу многофункционального миграционного центра в Самаре по адресу Черногорская,2. Центр был открыт 1 августа. Средняя пропускная способность - 800 человек в день.За время работы:1092 человека получили гражданство РФ;оформлено 11832 загранпаспорта;выдано 1410 разрешений на временное проживание и 650 видов на жительство, сообщаетДепартамент информационной политики региона.Работа центра функционально разделена по этажам. На первом ведётся приём иностранных граждан, на втором - выдача загранпаспортов, на третьем - прием иностранных граждан, которые претендуют на получение Гражданства РФ, по медицинским вопросам, а также для прохождения тестирования.Дмитрий Азаров обсудил с сотрудниками центра условия работы и удобство для посетителей.Раньше специалисты работали в здании на Гагарина,66а. Однако помещение было тесным,и многим приходилось ждать очереди на улице. В новом центре одновременно могут разместиться около 200 человек.

Сегодня гражданами России стали 6 человек. Дмитрий Азаров вручил им паспорта РФ.

Фото Департамента.