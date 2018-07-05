Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района

83

В среду, 4 июля, Глава Самарской областиобсудил наболевшие проблемы и перспективы развития Нефтегорского района с его жителями. Встреча прошла в школе №1 «Солнечный лучик».«Благодарен вам за то, что вы пришли на эту встречу, несмотря на жаркую погоду,– сказал Дмитрий Азаров. – Для меня очень важно быть сегодня здесь, в Нефтегорском районе. Нужно обратить внимание на экономику района, создание новых рабочих мест и комфортной среды для жизни. Рассчитываю услышать от вас сегодня много предложений».И.о. главы Нефтегорского района Валентин Пичугин отчитался перед жителями об итогах социально-экономического развития по итогам 2017 года. Среди основных задач на 2018 – развитие мясного и молочного животноводства. Однако конкретный план того, как планируется развивать направление и каких результатов предполагается достичь, руководитель района представить не смог. Глава региона подчеркнул, - нужно в работе уходить от голословных заявлений, и подкреплять перспективные планы развития территории реальными документами, которые должны быть учтены в стратегии развития. Важно, чтобы в ее обсуждении были вовлечены жители района. Яркий пример такой работы – государственная программа «Формирование комфортной городской среды». Общественное голосование 18 марта показало высокую эффективность – по уровню активности граждан Самарская область стала лидером в стране.Однако реализация приоритетного проекта по благоустройству в Нефтегорском районе вызвала серьезную критику Главы региона. В этом году новый облик должны получить 7 выбранных жителями общественных пространств. Несмотря на то, что все объекты должны быть сданы до 1 сентября, по некоторым еще даже не проведены торги и не определены подрядчики. Дмитрий Азаров поручил безотлагательно решить эту ситуацию и приступить к работам.Глава региона также напомнил, что в своих майских указах Президент РФ говорил о необходимости борьбы с теневым бизнесом, который не дает нормально работать легальному бизнесу.«Около 28% трудоспособного населения работает по теневой схеме. Где результаты у вас здесь?», – спросил Дмитрий Азаров.Работа местных властей в этом направлении главу региона не удовлетворила. Работа Главы района, которая предполагает составление документации и подачу заявок для участия в региональных программах, ведется неэффективно. В ходе встречи выяснилось, что многие проблемы, решения которых ждут жители, не имеют необходимой проработки со стороны Администрации.Дмитрий Азаров подчеркнул: «Нужно от слов переходить к делу. Людям много пообещали и нужно выполнять эти обещания». Для этого необходимо, чтобы районная власть активизировалась и включилась в интенсивную работу.«Я вижу, что у местных властей много планов, но нет понимания, как их реализовывать, – констатировал Дмитрий Азаров. – Вы не видите стратегической цели. Если у муниципалитета не будет четкой стратегии, то выделение средств из регионального бюджета будет прекращено, потому что есть риск неэффективного расходования средств. Подготовка документации, подбор участков, работа с инвесторами – это все ваш капитал, который нужно активно использовать».Среди проблем, обозначенных жителями района в ходе встречи, – неудовлетворительная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. Жители микрорайона «Е» Нефтегорска пожаловались руководителю области на отсутствие коммуникаций: водовода, водоотведения и газа. Как выяснилось, изначально этот вопрос не был предусмотрен проектом, который был разработан в 2013 году. Сейчас требуется перерасчет и повторная госэкспертиза. Дмитрий Азаров поручил в течении двух недель представить предложения и сметы, чтобы рассмотреть возможность финансирования из регионально бюджета.Помочь жителям микрорайона и решить проблему отсутствия воды пообещал и. «Есть федеральный проект партии «Единая Россия» «Чистая вода», – напомнил советник Росгвардии. Он отметил, чтобы нефтегорцы попали в эту программу, необходимо безотлагательно заняться проектированием.Жители микрорайона «А» посетовали на то, что возле автовокзала в Нефтегорске никак не могут достроить спортивный комплекс. Объект стоит уже несколько лет, хотя до готовности осталось совсем немного. По словам замглавы района, сейчас подрядчики ведут работы и сдадут ФОК к сентябрю. «Вы мне прилюдно дали обещание. Значит, либо вы ФОК сдаете до сентября, либо ищете другое место работы, – отчитал районные власти Дмитрий Азаров. – Почти 100 млн вбухали, а объектом нельзя пользоваться! По таким случаям люди и делают выводы об эффективности власти в целом».Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального агропромышленного комплекса. В частности, сельчан волнует пассивность аграриев в применении орошения почв, хотя рядом находится Ветлянское водохранилище. По программе из федерального и регионального бюджетов аграриям компенсируют до 50% затрат.Дмитрий Азаров поручил региональному Минсельсхозу совместно с районной администрацией проработать этот вопрос и обязательно включить его в стратегию развития района. Задача сотрудников профильного министерства и местных властей - мотивировать и заинтересовывать аграриев и сельчан к участию в программе.Председатель ветеранской организации села Бариновка обратился к Главе региона с проблемой отсутствие интернета и качественной сотовой связи из-за низкой рельефной местности, в которой живут сельчане. В селе 929 человек, есть среди них и молодежь. Чтобы обеспечить сельчан интернетом, необходимо провести в Бариновку около 10 км кабеля из других населенных пунктов.«Спасибо вам за то, что заботитесь о будущем поколении и молодежи», – сказал Дмитрий Азаров ветерану. Профильному министерству он дал неделю, чтобы провести все расчеты и подготовить предложения о том, как обеспечить село хорошей связью и интернетом в самые короткие сроки.Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров еще раз нацелил муниципальные власти на достижение конкретных результатов, а не декларативные заявления: «Подготовка документации, подбор участков, работа с инвесторами – это все ваш капитал, который нужно активно использовать», сообщает пресс-служба губернатора.«Коллеги, давайте каждый день будем понимать, что мы делаем и какого результата хотим добиться, – обратился глава региона к нефтегорским чиновникам. – Если за словом не следует дело, то никакого доверия к власти у жителей не будет. То, что я прочитал в отчетах – там половины не было из того, что я сегодня услышал. Именно для этого я и езжу в районы – чтобы узнать о проблемах от вас, а не из красивых отчетов».Фото: Департамент информационной политики региона.