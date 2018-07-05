Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жители Самарской области смогут самостоятельно внедрять раздельный сбор отходов во дворах
Жители Самарской области смогут самостоятельно внедрять раздельный сбор отходов во дворах
Работодателям предложили премировать некурящих сотрудников
Работодателям предложили премировать некурящих сотрудников
В Москве арестовали мошенников, водивших иностранцев в фальшивый мавзолей Один из мошенников изображал Ленина.
В Москве арестовали мошенников, водивших иностранцев в фальшивый мавзолей
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
В Тольятти выгоревший пассажирский автобус могут снова пустить на линию
В Тольятти выгоревший пассажирский автобус могут снова пустить на линию
В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матч
В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матч
Минтранс предлагает легализовать овербукинг Пассажирские объединения считают, что перепродажу авиабилетов нужно оставить вне закона.
Минтранс предлагает легализовать овербукинг
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
сегодня  Четверг, 5 июля, 14:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/07:
USD 63.23
0.01
EUR 73.71
0.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района

5 июля 2018 13:41
83
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Среди проблем, обозначенных жителями района в ходе встречи, – неудовлетворительная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций.

В среду, 4 июля, Глава Самарской области Дмитрий Азаров обсудил наболевшие проблемы и перспективы развития Нефтегорского района с его жителями. Встреча прошла в школе №1 «Солнечный лучик».

«Благодарен вам за то, что вы пришли на эту встречу, несмотря на жаркую погоду,– сказал Дмитрий Азаров. – Для меня очень важно быть сегодня здесь, в Нефтегорском районе. Нужно обратить внимание на экономику района, создание новых рабочих мест и комфортной среды для жизни. Рассчитываю услышать от вас сегодня много предложений».

И.о. главы Нефтегорского района Валентин Пичугин отчитался перед жителями об итогах социально-экономического развития по итогам 2017 года. Среди основных задач на 2018 – развитие мясного и молочного животноводства. Однако конкретный план того, как планируется развивать направление и каких результатов предполагается достичь, руководитель района представить не смог. Глава региона подчеркнул, - нужно в работе уходить от голословных заявлений, и подкреплять перспективные планы развития территории реальными документами, которые должны быть учтены в стратегии развития. Важно, чтобы в ее обсуждении были вовлечены жители района. Яркий пример такой работы – государственная программа «Формирование комфортной городской среды». Общественное голосование 18 марта показало высокую эффективность – по уровню активности граждан Самарская область стала лидером в стране.
Однако реализация приоритетного проекта по благоустройству в Нефтегорском районе вызвала серьезную критику Главы региона. В этом году новый облик должны получить 7 выбранных жителями общественных пространств. Несмотря на то, что все объекты должны быть сданы до 1 сентября, по некоторым еще даже не проведены торги и не определены подрядчики. Дмитрий Азаров поручил безотлагательно решить эту ситуацию и приступить к работам.

Глава региона также напомнил, что в своих майских указах Президент РФ говорил о необходимости борьбы с теневым бизнесом, который не дает нормально работать легальному бизнесу.

«Около 28% трудоспособного населения работает по теневой схеме. Где результаты у вас здесь?», – спросил Дмитрий Азаров.
Работа местных властей в этом направлении главу региона не удовлетворила. Работа Главы района, которая предполагает составление документации и подачу заявок для участия в региональных программах, ведется неэффективно. В ходе встречи выяснилось, что многие проблемы, решения которых ждут жители, не имеют необходимой проработки со стороны Администрации.
Дмитрий Азаров подчеркнул: «Нужно от слов переходить к делу. Людям много пообещали и нужно выполнять эти обещания». Для этого необходимо, чтобы районная власть активизировалась и включилась в интенсивную работу.
«Я вижу, что у местных властей много планов, но нет понимания, как их реализовывать, – констатировал Дмитрий Азаров. – Вы не видите стратегической цели. Если у муниципалитета не будет четкой стратегии, то выделение средств из регионального бюджета будет прекращено, потому что есть риск неэффективного расходования средств. Подготовка документации, подбор участков, работа с инвесторами – это все ваш капитал, который нужно активно использовать».

Среди проблем, обозначенных жителями района в ходе встречи, – неудовлетворительная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. Жители микрорайона «Е» Нефтегорска пожаловались руководителю области на отсутствие коммуникаций: водовода, водоотведения и газа. Как выяснилось, изначально этот вопрос не был предусмотрен проектом, который был разработан в 2013 году. Сейчас требуется перерасчет и повторная госэкспертиза. Дмитрий Азаров поручил в течении двух недель представить предложения и сметы, чтобы рассмотреть возможность финансирования из регионально бюджета.

Помочь жителям микрорайона и решить проблему отсутствия воды пообещал и Александр Хинштейн. «Есть федеральный проект партии «Единая Россия» «Чистая вода», – напомнил советник Росгвардии. Он отметил, чтобы нефтегорцы попали в эту программу, необходимо безотлагательно заняться проектированием.
Жители микрорайона «А» посетовали на то, что возле автовокзала в Нефтегорске никак не могут достроить спортивный комплекс. Объект стоит уже несколько лет, хотя до готовности осталось совсем немного. По словам замглавы района, сейчас подрядчики ведут работы и сдадут ФОК к сентябрю. «Вы мне прилюдно дали обещание. Значит, либо вы ФОК сдаете до сентября, либо ищете другое место работы, – отчитал районные власти Дмитрий Азаров. – Почти 100 млн вбухали, а объектом нельзя пользоваться! По таким случаям люди и делают выводы об эффективности власти в целом».
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального агропромышленного комплекса. В частности, сельчан волнует пассивность аграриев в применении орошения почв, хотя рядом находится Ветлянское водохранилище. По программе из федерального и регионального бюджетов аграриям компенсируют до 50% затрат.

Дмитрий Азаров поручил региональному Минсельсхозу совместно с районной администрацией проработать этот вопрос и обязательно включить его в стратегию развития района. Задача сотрудников профильного министерства и местных властей - мотивировать и заинтересовывать аграриев и сельчан к участию в программе.
Председатель ветеранской организации села Бариновка обратился к Главе региона с проблемой отсутствие интернета и качественной сотовой связи из-за низкой рельефной местности, в которой живут сельчане. В селе 929 человек, есть среди них и молодежь. Чтобы обеспечить сельчан интернетом, необходимо провести в Бариновку около 10 км кабеля из других населенных пунктов.
«Спасибо вам за то, что заботитесь о будущем поколении и молодежи», – сказал Дмитрий Азаров ветерану. Профильному министерству он дал неделю, чтобы провести все расчеты и подготовить предложения о том, как обеспечить село хорошей связью и интернетом в самые короткие сроки.
Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров еще раз нацелил муниципальные власти на достижение конкретных результатов, а не декларативные заявления: «Подготовка документации, подбор участков, работа с инвесторами – это все ваш капитал, который нужно активно использовать», сообщает пресс-служба губернатора.
«Коллеги, давайте каждый день будем понимать, что мы делаем и какого результата хотим добиться, – обратился глава региона к нефтегорским чиновникам. – Если за словом не следует дело, то никакого доверия к власти у жителей не будет. То, что я прочитал в отчетах – там половины не было из того, что я сегодня услышал. Именно для этого я и езжу в районы – чтобы узнать о проблемах от вас, а не из красивых отчетов».


Фото: Департамент информационной политики региона.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 июля 2018  13:41
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района
Среди проблем, обозначенных жителями района в ходе встречи, – неудовлетворительная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. Социум
82
5 июля 2018  12:26
Факты отзыва автомобилей отразят в электронном ПТС
Факты отзыва автомобилей отразят в электронном ПТС
Росстандарт утвердил новые Методические рекомендации. Социум
84
5 июля 2018  11:40
В Самаре могут запретить шум в будни днем и в выходные до 10 утра
В Самаре могут запретить шум в будни днем и в выходные до 10 утра
 В регионе началось общественное обсуждение новых поправок в так называемый "закон о тишине". Социум
131
Весь список

Здравоохранение
5 июля 2018  12:16
Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд рублей
Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд рублей
При этом 25 из них заработали более 1 млн руб. каждый. Здравоохранение
119
4 июля 2018  10:17
В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
У него была травматическая кома. Здравоохранение
230
3 июля 2018  15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Тольятти
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.   Здравоохранение
242
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
176
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
230
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
220
Весь список
Туризм
5 июля 2018  09:54
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи.
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
159
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
271
2 июля 2018  09:00
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
441
Весь список
Образование
5 июля 2018  11:12
В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ
В Малой академии государственного управления в Самарской области прошла защита выпускных квалификационных работ
Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Образование
133
5 июля 2018  09:29
Более 75% россиян обвиняют ЕГЭ в ухудшении качества знаний школьников
Более 75% россиян обвиняют ЕГЭ в ухудшении качества знаний школьников
Большинство россиян уверены, что выявить реальный уровень знаний поможет отмена тестовой части ЕГЭ. Образование
164
3 июля 2018  17:03
Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона.
Александр Хинштейн наградил лучших выпускников СамГТУ
 Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона.  Образование
301
Весь список

Культура
5 июля 2018  13:03
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
86
4 июля 2018  12:59
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
346
4 июля 2018  09:47
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
198
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
782
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1068
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1029
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
266
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1722
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2157
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
790
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
883
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
271
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2342
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1433
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2627
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
163
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
533
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
823
Весь список

Мероприятия
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Пожилых пациентов в Тольятти осмотрит гериатрическая бригада областного госпиталя для ветеранов войн
В Самаре на Форуме гражданского актива представят Губернаторский проект «СОдействие»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда