Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
26 марта 2019 12:59
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета (в режиме вкс).
Заседание провел Министр МВД РФ Владимир Колокольцев.
Тема заседания - вопросы реализации в регионах антинаркотической политики, пресечения незаконного оборота наркотиков, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.
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