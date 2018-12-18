Дмитрий Азаров примет участие в заседании Наблюдательного совета Самарского госуниверситета
18 декабря 2018 13:20
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Глава региона Дмитрий Азаров сегодня, 18 декабря в рамках рабочей поездки в Москву примет участие в заседании Наблюдательного совета Самарского госуниверситета.
Губернатор проведёт ряд встреч в федеральных ведомствах, а также встретится с руководством Агентства инвестиций в социальную сферу. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.
pixabay.com
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