Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем матери

148

Для каждого из нас это особый праздник. Мама — самый близкий и дорогой, самый главный человек в нашей жизни. Материнская любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет нас по жизни, учит доброте и взаимопониманию, пробуждает в нас желание добиваться успеха и помогать окружающим.В нашем регионе День матери отмечается с 1994 года – на четыре года раньше, чем в масштабах всей России. Это во многом характеризует наше особое отношение к институту материнства и детства, к семье – высочайшей ценности государства и общества.Сегодня в регионе действуют 29 форм поддержки семей с детьми. Мы оказываем адресную помощь матерям, создаем комфортные условия для жизни – строим школы и детские сады, спортивные комплексы, благоустраиваем дворы и общественные пространства, чтобы дети росли здоровыми, умными и успешными. Искренне рад тому, что в регионе с каждым годом растет число семей, воспитывающих троих и более детей. За последние восемь лет многодетных семей в Самарской области стало в 2,5 раза больше!Придать мощный импульс дальнейшему развитию института семьи позволит участие области в национальных проектах, сформированных на основе майского Указа Президента Владимира Владимировича Путина. Убежден — личное внимание Главы государства к вопросам поддержки материнства и детства является залогом дальнейших позитивных изменений в этой важнейшей сфере.Хочу искренне поблагодарить всех матерей Самарской области, наших дорогих женщин — жен, мам и бабушек — за вашу самоотверженную любовь, доброту, терпение и неустанную заботу о детях. Самого искреннего восхищения и признательности заслуживают многодетные матери, а также семьи, воспитывающие приемных детей. Убежден — ваш опыт, энергия, мудрость и впредь будет служить развитию и укреплению самарского края.От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия! И пусть то душевное тепло, которое вы отдаете детям, возвратится вам сторицей!"Губернатор Самарской областиД.И. Азаров