Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Самарской губернии

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Дорогие земляки!Примите искренние поздравления с Днем Самарской губернии!В этот день каждый из нас особенно чувствует свою причастность к истории родного края, гордость за достижения наших отцов, дедов и прадедов. Этот праздник призван объединить нас в стремлении сохранить красоту самарской земли, сделать родную губернию еще более привлекательной, благополучной и успешной.Самарская область во многом уникальна. Это крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России. Предприятия аэрокосмической, автомобилестроительной, нефтехимической отрасли, расположенные здесь, известны во всем мире.Но не только трудовым и научным потенциалом славен наш край. Живописная природа, самобытные традиции и многонациональная культура Самарской области с каждым годом привлекает к нам все больше гостей и туристов. Величие Спасской башни древнего Сызранского кремля, мощь и сила Жигулевской ГЭС, размах тольяттинского автогиганта, старинные особняки самарских купцов, - все это, как и наши горы, леса и равнины, создает неповторимое очарование Самарского края. А главное наше богатство, конечно, составляют люди, которые живут на самарской земле, - талантливые, трудолюбивые, открытые, патриотичные и любящие нашу Родину.Сегодня на федеральном уровне делается очень многое для того, чтобы крупные мегаполисы, средние, малые города, сельские территории получали достойную поддержку. Инициативы, выдвинутые Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным по созданию комфортной городской среды, организации новых рабочих мест, беспрецедентной поддержке семей с детьми нашли самый позитивный отклик граждан.Уверен, что наш совместный созидательный труд, консолидированная поддержка курса Главы государства позволят нам преумножить достижения губернии и максимально реализовать ее трудовой, экономический, духовный потенциал.Дорогие земляки! Для меня работа на родной земле - это особая честь и особая ответственность. Искренне благодарю вас за поддержку, которую я чувствую каждый день. От всей души желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! А нашей родной Губернии - мира и процветания!Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азаров