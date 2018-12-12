Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2018 11:33
102
Примите мои искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации и 25-летием основного Закона государства.
Вот уже четверть века в нашей стране действует Конституция, принятая референдумом 12 декабря 1993 года. По историческим меркам это срок небольшой, но для России – целая эпоха, вместившая в себя множество знаковых событий и крайне важных для общества процессов.
Все это время мы последовательно двигались по пути развития демократических институтов, формирования новой политической, экономической, социальной и правовой системы России. За эти десятилетия наше государство, опираясь на фундаментальные положения основного Закона, восстановило свой экономический потенциал и оборонную мощь, завоевало неоспоримый международный авторитет.
Конституция была создана в интересах каждого гражданина нашей страны. Ценности, определенные в ней, охраняют важнейшие направления жизни — обеспечивают поддержку института семьи, охраняют право на труд, образование, здоровье человека, обеспечивают свободу творчества и защиту достоинства личности, укрепляют духовно-нравственные основы и многовековые традиции нашего государства.
Сегодня нашим приоритетом является развитие и сохранение человеческого капитала, повышение качества жизни людей. По всем этим направлениям мы, жители Самарской области, имеем хорошие заделы и перспективы на будущее.
Уверен, наши совместные усилия, системная, слаженная работа на благо родного края позволят нам добиться прорывного развития нашей губернии, реализовать масштабные задачи, стоящие перед регионом и страной.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 декабря 2018 12:46
Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен. Социум
38
12 декабря 2018 11:57
В составе нацпроекта «Культура» - три федеральных проекта. Социум
109
12 декабря 2018 11:49
Чаще всего жители области получают зарплату в диапазоне от 15 до 34 тысяч рублей. Социум
130
Здравоохранение
11 декабря 2018 18:01
В Министерстве здравоохранения Самарской области рассматривается вариант заключения трудовых договоров с главным врачами учреждений здравоохранения сроком... Здравоохранение
317
11 декабря 2018 13:38
Теперь производить "фанфурики" — аптечные настойки на спирту — станет просто невыгодно. Здравоохранение
226
11 декабря 2018 13:12
В обновлённый перечень включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Здравоохранение
182
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
152
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
174
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
233
Туризм
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
95
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
271
11 декабря 2018 10:37
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
203
Образование
12 декабря 2018 12:37
Старшеклассники могут узнать как же делается настоящий бизнес. Образование
31
11 декабря 2018 23:32
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов. Образование
376
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
590
Культура
11 декабря 2018 11:07
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
237
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
339
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
323
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
122
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
406
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
654
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
548
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
879
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
804
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
547
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
575
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
872
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1082
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
962
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1353
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1738
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1811
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3026
Мероприятия