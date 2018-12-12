Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Конституции Российской Федерации

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Вот уже четверть века в нашей стране действует Конституция, принятая референдумом 12 декабря 1993 года. По историческим меркам это срок небольшой, но для России – целая эпоха, вместившая в себя множество знаковых событий и крайне важных для общества процессов.Все это время мы последовательно двигались по пути развития демократических институтов, формирования новой политической, экономической, социальной и правовой системы России. За эти десятилетия наше государство, опираясь на фундаментальные положения основного Закона, восстановило свой экономический потенциал и оборонную мощь, завоевало неоспоримый международный авторитет.Конституция была создана в интересах каждого гражданина нашей страны. Ценности, определенные в ней, охраняют важнейшие направления жизни — обеспечивают поддержку института семьи, охраняют право на труд, образование, здоровье человека, обеспечивают свободу творчества и защиту достоинства личности, укрепляют духовно-нравственные основы и многовековые традиции нашего государства.Сегодня нашим приоритетом является развитие и сохранение человеческого капитала, повышение качества жизни людей. По всем этим направлениям мы, жители Самарской области, имеем хорошие заделы и перспективы на будущее.Уверен, наши совместные усилия, системная, слаженная работа на благо родного края позволят нам добиться прорывного развития нашей губернии, реализовать масштабные задачи, стоящие перед регионом и страной.От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров