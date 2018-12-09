Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества

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Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!Сегодня мы чествуем людей, чьи выдающиеся заслуги навсегда вписаны золотыми буквами в историю Российского государства. Благодаря их беззаветной храбрости, ратной доблести и самоотверженности наша страна преодолела смуты и раздоры, отразила нашествия полчищ завоевателей, одержала Великие Победы, отстояла свою независимость и сохранила мир на земле.Во все времена Герои Отечества являли собой пример честного, бескорыстного служения Родине. И сегодня защитники Отечества вновь проявляют беспримерное мужество, величие духа, готовность жертвовать жизнью ради защиты России от новых угроз и вызовов. Наши солдаты, офицеры и генералы ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом в Сирии, охраняют границы нашего государства, ежечасно демонстрируя готовность отразить любые угрозы.Великие свершения наших предков, героическую летопись солдат Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн продолжают герои дня сегодняшнего – спецназовец Александр Прохоренко, летчик Роман Филипов и многие, многие другие. Именно о них наш Президент В.В. Путин сказал, что таких офицеров в других армиях мира не будет никогда.Герои живут не только в народной памяти, но и среди нас. Это смелые, решительные, неравнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь ближнему, встать на защиту нашей Родины. Мы гордимся нашими земляками, удостоенными высшего звания за заслуги перед государством и народом России.Уважаемые земляки! Дорогие Герои! Позвольте поздравить вас с праздником и выразить глубочайшую благодарность за все, что вы сделали для нашей Отчизны. Уверен, вдохновленная вашим примером, наша молодежь будет достойно продолжать заложенные вами героические традиции.От всей души желаю вам и всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!ГубернаторСамарской области Д.И. Азаров