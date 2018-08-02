Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск России
2 августа 2018 09:05
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От всей души поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!
За почти девяностолетнюю историю ВДВ поколения российских десантников покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений, при выполнении задач в локальных войнах и конфликтах. За это время были сформированы легендарные воинские соединения, накопился огромный опыт их боевого применения, созданы уникальные традиции, которые отвечают главному принципу «крылатой пехоты» России: «Никто, кроме нас!»
Тысячи жителей нашей области гордятся службой в воздушно-десантных войсках, передают новым поколениям граждан России уникальный опыт, а главное – несокрушимый боевой дух, любовь и верность Родине.
Воины-десантники и в мирное время не теряют боевого настроя, принимают активное участие в работе общественных организаций, помогают семьям погибших товарищей. Искренне благодарю вас за выполнение этой важной миссии.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений во славу нашего Отечества!
Врио губернатора Самарской области Д.И.Азаров
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