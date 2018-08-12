Дмитрий Азаров поздравил строителей с профессиональным праздником
12 августа 2018 09:03
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Примите искренние, сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша профессия - одна из самых созидательных, самых плодотворных на земле. Каждый город, поселок или деревня, каждая улица и дом созданы руками строителей - поколениями талантливых, трудолюбивых людей, искренне любящих свой край, свою Родину.
У Самарской области - богатейшие традиции в строительной сфере. История региона не раз доказывала, что наши земляки способны справляться с задачами любой сложности - будь то строительство заводской Безымянки, возведение Жигулевской ГЭС или создание в сжатые сроки целых городских районов для комфортной жизни десятков и сотен тысяч людей.
В этот день особую благодарность я адресую ветеранам отрасли, нашим заслуженным и почетным строителям, людям, на которых сегодня равняется молодое поколение профессионалов. Искренне рассчитываю, что строители дня сегодняшнего также будут создавать объекты, которыми будут гордиться поколения наших земляков.
Развитие строительной сферы сегодня находится в числе приоритетных направлений работы региональной власти. Поступательно решаются задачи улучшения жилищных условий граждан, удовлетворения прав обманутых дольщиков, реализации программ переселения из аварийного и ветхого жилья. Вместе с тем, Президент России В.В. Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, прорывное развитие строительной и смежных отраслей за счет внедрения передовых технологий и материалов.
Уверен, что накопленный опыт, высочайший профессионализм, преданность делу, надежность и высокое качество работы позволят строителям Самарской области добиться поставленных целей и в полной мере раскрыть производственный потенциал строительного комплекса региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых трудовых достижений!"
Врио губернатора
Самарской области
Д.И.Азаров
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