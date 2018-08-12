Дмитрий Азаров поздравил строителей с профессиональным праздником

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Примите искренние, сердечные поздравления с профессиональным праздником!Ваша профессия - одна из самых созидательных, самых плодотворных на земле. Каждый город, поселок или деревня, каждая улица и дом созданы руками строителей - поколениями талантливых, трудолюбивых людей, искренне любящих свой край, свою Родину.У Самарской области - богатейшие традиции в строительной сфере. История региона не раз доказывала, что наши земляки способны справляться с задачами любой сложности - будь то строительство заводской Безымянки, возведение Жигулевской ГЭС или создание в сжатые сроки целых городских районов для комфортной жизни десятков и сотен тысяч людей.В этот день особую благодарность я адресую ветеранам отрасли, нашим заслуженным и почетным строителям, людям, на которых сегодня равняется молодое поколение профессионалов. Искренне рассчитываю, что строители дня сегодняшнего также будут создавать объекты, которыми будут гордиться поколения наших земляков.Развитие строительной сферы сегодня находится в числе приоритетных направлений работы региональной власти. Поступательно решаются задачи улучшения жилищных условий граждан, удовлетворения прав обманутых дольщиков, реализации программ переселения из аварийного и ветхого жилья. Вместе с тем, Президент России В.В. Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, прорывное развитие строительной и смежных отраслей за счет внедрения передовых технологий и материалов.Уверен, что накопленный опыт, высочайший профессионализм, преданность делу, надежность и высокое качество работы позволят строителям Самарской области добиться поставленных целей и в полной мере раскрыть производственный потенциал строительного комплекса региона.От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых трудовых достижений!"Врио губернатораСамарской областиД.И.Азаров