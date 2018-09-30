Дмитрий Азаров поздравил сотрудников отрасли с Днем машиностроителя
30 сентября 2018 12:06
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Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение традиционно является важнейшей частью российской экономики, одним из драйверов ее развития. В этой отрасли заложены значительные технологические и экспортные возможности.
Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу в течение шести лет практически удвоить объём несырьевого, неэнергетического экспорта, в том числе за счет поставок продукции машиностроения.
Важная роль в решении этой задачи принадлежит Самарской области с ее мощным машиностроительным комплексом, основу которого составляют автомобилестроительный и авиационно-космический кластеры.
Флагман отечественного автомобилестроения ПАО «АвтоВАЗ» улучшил свои позиции на рынке. Успех продаж машин LADA, растущие экспортные поставки, создание новых современных моделей обеспечили улучшение финансовых показателей завода. Новые перспективы открываются перед лидерами аэрокосмической отрасли АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». АО «Тяжмаш» выполняет заказы любой сложности, в том числе по космическому, военному и транспортному машиностроению.
Высоких достижений отрасли и промышленности региона в целом можно добиться только вашим каждодневным трудом. С вашей помощью укрепляется экономический потенциал Самарской области.
Хочу искренне поблагодарить всех машиностроителей губернии за трудолюбие и новаторство, профессионализм и ответственное отношение к делу. Особые слова признательности ветеранам отрасли, которые заложили основу для успешного развития предприятий, создали славу величия Самары и всей губернии.
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров.
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