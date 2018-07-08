Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2018 09:57
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Установленный в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, этот праздник обращаем нас к традиционным ценностям нашего общества. Семья – это надежная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, любви, залог развития и процветания Самарской области и всей России.
Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Обязанность государства и общества - беречь эти вековые ценности, укреплять авторитет и значимость семьи. По инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина в стране стартовала программа «Десятилетие детства», начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость, на качественно новый уровень вышла поддержка семей с детьми. Убежден, принятие этой программы - это вклад в будущее нашей страны на десятилетия вперед.
Мы гордимся тем, что в Самарской области создана одна из наиболее эффективных в стране служб семьи, а наши лучшие практики рекомендуются к внедрению в других регионах. Искренне рад тому, что в регионе становится больше семей, воспитывающих трех и более детей, супружеских пар, которые охотно становятся приемными родителями. Открываются места в детских садах, преображаются дворы и общественные пространства, становятся доступнее творческие и спортивные секции.
Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу со стороны государства.
От всей души желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, тепла и нерушимости семейного очага, счастья и взаимности в любви, успехов в повседневных делах на благо семьи и нашего Отечества!
Врио губернатора
Самарской области
Д.И.Азаров
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