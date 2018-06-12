Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем России

Этот праздник имеет особое значение для каждого гражданина нашей страны. Он символизирует многовековую историю Российского государства, его самобытную, многонациональную культуру и уникальные природные богатства, передаваемую из поколения в поколение традицию преданного служения Отечеству.Для каждого из нас Россия начинается с родного дома, близких и друзей, любимой работы, глубокого уважения к достижениям предыдущих поколений, стремления к созидательному труду на благо Самарского края. Сегодня нашей стране приходится отвечать на непростые вызовы современности. Масштабные преобразования, осуществляемые под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина, требуют от нас единства и сплоченности, умения работать одной командой, готовности вкладывать свои силы, знания, опыт, талант в достижение стратегической цели - повышение благополучия и качества жизни граждан.Жители Самарской области всегда отличались умением ударно, с воодушевлением трудиться, претворять в жизнь самые грандиозные проекты, прокладывать новые пути в науке, производстве, социальной сфере. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить самые смелые задачи, создать условия для долгосрочного роста и вывести нашу губернию в число регионов-лидеров.Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, искреннюю любовь к своему делу и к нашему общему дому - Самарской области! Желаю вам праздничного настроения, мира и добра, успехов в созидательном труде на благо нашей губернии, на благо Отечества!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской областиД.И. Азаров.