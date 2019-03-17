Дмитрий Азаров поздравил работников сферы ЖКХ Самарской области с профессиональным праздником

95

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!Ваш труд значим для каждого жителя губернии. Вы благоустраиваете дворы и улицы, обеспечиваете наших земляков теплом, водой и светом, следите за исправной работой всех коммунальных систем и оперативно устраняете возникающие неполадки. По вашей работе люди судят о том, насколько эффективна и ответственна власть в районе, городе, регионе, стране в целом.Конечно, в этой сфере у нас еще немало проблем и вполне обоснованных нареканий. Поэтому ключевая задача, которая сегодня стоит перед всеми уровнями управления, частными организациями, работающими в этой сфере, – качественно улучшить работу системы ЖКХ, обеспечить ее долгосрочное системное развитие, сделать каждый населенный пункт страны комфортным и удобным для жизни.Большой вклад в достижение этой цели вносит инициированная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным программа «Формирование комфортной городской среды», а также федеральные конкурсы благоустройства. Только в нашей области благодаря этим программам благоустроены сотни дворов и общественных территорий – как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. На региональном уровне успешно зарекомендовал себя проект «СОдействие», который позволяет реализовать проекты и идеи самих жителей территорий. В 2019 году масштабная работа по благоустройству обязательно будет продолжена.Многие задачи, стоящие сегодня перед отраслью, будут решаться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», призванного увеличить объемы жилищного строительства, существенно улучшить ситуацию с переселением из ветхого жилья, повысить качество жизни людей. Убежден, реализация целей нацпроекта позволит сделать наш общий дом – Самарскую область — еще привлекательнее, современнее и уютнее.Дорогие друзья! Все эти масштабные задачи нам предстоит решать вместе. Успешное их выполнение зависит от добросовестного отношения к делу каждого работника отрасли. Знаю, что таких людей в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытового обслуживания населения – большинство. Многие из вас встретят свой профессиональный праздник на дежурстве, обеспечивая комфортную и спокойную жизнь в наших домах, на улицах городов и поселков. От всей души благодарю вас за трудолюбие, ответственность и самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей.Особые слова благодарности я хотел бы адресовать ветеранам бытового обслуживания и ЖКХ, которые многие десятилетия проработали в отрасли, передавая свой опыт молодежи и неизменно руководствуясь девизом – «Все, что мы делаем – для людей и ради людей».От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров