Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

177

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Ваше ведомство всегда было и остается надежной опорой государства в вопросах обеспечения законности и правопорядка. Эффективная работа органов прокуратуры исключительно важна для поступательного развития нашей страны. Вы защищаете конституционные права и свободы людей,ведете последовательную и принципиальную борьбу с нарушителями законодательства, четко и слаженно реагируете на сигналы, поступающие в ваш адрес от граждан.Сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. По целому ряду направлений ведомством достигнуты ощутимые положительные результаты. Однако не меньший, а зачастую - больший объем задач нам предстоит решить в ближайшие годы. В зоне вашего постоянного внимания находятся вопросы соблюдения трудового законодательства, защиты жилищных и имущественных прав граждан, охраны окружающей среды. Важнейшей задачей остается надзор за деятельностью контролирующих органов, защита интересов честного и прозрачного бизнеса.Особое внимание необходимо сосредоточить на борьбе с коррупцией. В этом вопросе и власти, и, самое главное, люди ждут от вас последовательных и жестких действий. Ни один факт взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями не должен остаться безнаказанным. Только такая работа будет принята и одобрена людьми. Правительство Самарской области будет оказывать всемерную поддержку в этой работе. Убежден - высокий профессионализм, принципиальность, верность служебному долгу и ответственность за результаты труда позволит вам справиться с самыми сложными задачами.С особой благодарностью обращаюсь к ветеранам. Выражаю вам искреннюю признательность за ваш вклад в развитие губернии, обеспечение безопасной и комфортной жизни граждан. Ваш уникальный опыт, мастерство, желание делиться накопленными знаниями и впредь будет способствовать эффективной работе региональных органов прокуратуры.Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в работе на благо нашего Отечества!Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азаров