Дмитрий Азаров поздравил почтовиков с днем российской почты

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Четкая и бесперебойная работа почтовой связи - одно из важнейших условий развития нашей губернии. Вы соединяете города и села, регионы, страны и целые континенты. Поэтому значение вашего труда для жителей Самарской области трудно переоценить.Сегодня почтовая служба всесторонне оснащена высокотехнологичными средствами связи и коммуникаций. При этом предлагаемый перечень услуг почты неуклонно расширяется, растет их качество, повышается доступность.Региональное Правительство активно сотрудничает с самарским филиалом «Почты России». В наших планах – дальнейшее обновление логистической инфраструктуры, расширение формата предоставляемых услуг и повышение оперативности доставки почтовых отправлений, совместная работа по реализации проекта Шелкового пути, объединяющего Европу и Азию.Искренне благодарю вас за трудолюбие, профессионализм, высокую организованность и самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей.От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейных радостей, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Самарской области, на благо нашей страны!Врио губернатора Самарской области Д.И.Азаров