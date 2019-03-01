Дмитрий Азаров поздравил многодетную семью Татьяны Тарасенко с новосельем

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В четверг, 28 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в гостях у Александра Алий и Ольги Тарасенко. Еще полтора года назад супруги вместе с отцом Ольги и шестью детьми проживали в маленьком доме в районе бывшего ипподрома. «Это помещение выделялось еще моим родителям. Изначально оно строилось как подсобное, поэтому никаких удобств не было: туалет на улице, баня вместо ванной и печь, которую нужно топить каждые четыре часа», – вспоминает Татьяна. За это время она неоднократно обращалась в различные инстанции, однако в ответ чиновники лишь разводили руками.Ситуация изменилась лишь в 2017 году. В октябре женщина позвонила на «горячую линию» по отоплению, которую проводил Глава региона, и попросила обеспечить семью топливом для печи. Дмитрий Азаров распорядился выделить семье необходимый объем угля и пригласил Татьяну на личный прием. На нем и выяснилось, что семья из 9 человек проживает в приспособленном помещения, где общая жилая площадь составляет всего 28 квадратных метров. Все дети находились в одной комнате и спали по двое-трое на одной кровати. «У нас даже не было места для школьных принадлежностей. Все книжки и тетрадки лежали в одной куче, так что приходилось долго разбираться, что твое, а что нет», – рассказывает 13-летняя Настя.Глава региона тут же взял ситуацию на личный контроль и поручил областному Правительству оказать все возможные меры поддержки. «Даже после приема я не верила, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Но Дмитрий Игоревич показал себя как человек слова. К нам тут же пришли сотрудники профильного министерства социально-демографической и семейной политики, представители городской администрации и предложили варианты улучшения жилищных условий», – рассказывает Татьяна. Вскоре семье выделили финансовую помощь из резервного фонда Губернатора. Добивав к этому материнский капитал, а также средства благотворителя, семья приобрела просторный и теплый дом в Кировском районе.Главу региона новоселы встретили в полном составе. «Большое спасибо вам за помощь и поддержку. Несмотря на занятость и то количество проблем, которое вам приходится решать, вы нашли время и пришли на помощь нашей семье. Благодаря вашему участию мы теперь живем в этом доме, двери которого для вас всегда открыты», – обратился к Дмитрию Азарову Александр Алий. Вместе с детьми и супругой он провел Главе региона небольшую экскурсию. Губернатор осмотрел гостиную, детские комнаты и игровую зону, а потом присоединился к семейному чаепитию. «Очень рад, что семья теперь может собраться за одним столом, потому что раньше такой возможности не было. Важно, что теперь у детей появились свои комнаты – есть где спокойно почитать, подумать и приготовить уроки», – сказал Глава региона. Александр Алий рассказал, что после переезда семья продолжает вести подсобное хозяйство. На участке уже разбита теплица, есть небольшой загон для кур. Птицу семья закупила по социальному контракту. «Пока мы выращиваем курочек для себя. Но уже всерьез думаем, чтобы разводить птицу на продажу. Нашей дружной семье такое дело под силу», – говорит Татьяна.Дмитрий Азаров пожелал новоселам успехов и вручил всем членам семьи подарки, сообщает пресс-служба облправительства.