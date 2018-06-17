Дмитрий Азаров поздравил медиков с Днем медицинского работника

Сегодня мы чествуем людей, которым обязаны самым дорогим - здоровьем и самой жизнью. Благодарим врачей и медсестер, фельдшеров и акушеров, лаборантов и санитаров, а также организаторов системы здравоохранения. Выбирая профессию, каждый из вас сделал ответственный, шаг, важный для всего нашего общества. Делая этот шаг, каждый из вас знал - дорога не будет легкой. Профессия врача требует глубочайшей самоотдачи, актуальных и широких знаний, исключительного трудолюбия. А главное - душевной щедрости, отзывчивости, сердечности, неподдельной любви к людям. Искренне благодарен каждому из вас за то, что, каждый день помогая другим, вы не черствеете душой, сохраняя в себе эти прекрасные качества в течение многих лет.Сегодня в сфере здравоохранения нашей области работают внимательные, ответственные люди, настоящие профессионалы, с честью выполняющие свой врачебный долг. Медицинское сообщество вносит бесценный вклад в укрепление здоровья наших земляков, развитие медицинской науки и создание новых прорывных технологий. Гордимся тем, что наш медицинский университет является одним из лучших профильных вузов страны. Ежегодно его выпускники - ученики светил медицинской науки - пополняют ряды молодых специалистов в городах и районах Самарской области.Дорогие друзья! Сегодня от вас во многом зависит решение масштабных задач, поставленных Президентом России В.В.Путиным по повышению качества и доступности медицинской помощи, борьбе с распространенными заболеваниями и патологиями, увеличению продолжительности и качества жизни наших граждан. Искренне рассчитываю на вашу ответственность и поддержку в этой работе.Особую роль медицинские службы играют в оказании необходимой помощи участникам и гостям Чемпионата мира по футболу. В период подготовки к первенству региональная система здравоохранения получила мощный импульс к развитию. Это наследие будет служить нам долгие годы. Но то, какой запомнится Самара нашим гостям, - зависит от слаженной и профессиональной работы всех медработников в ближайший месяц.Со своей стороны уверяю вас - Правительство Самарской области и в дальнейшем будет оказывать поддержку в укреплении материально-технической базы отрасли и подготовке высокопрофессиональных кадров, способствовать повышению престижа вашей профессии и благосостояния медицинских работников.Позвольте искреннее поблагодарить вас за ваш благородный, самоотверженный, поистине подвижнический труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в работе!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров