Дмитрий Азаров поздравил энергетиков Самарской области с профессиональным праздником

340

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!Энергокомплекс Самарской области – важная составляющая часть экономики региона, обеспечивающая рост промышленности, стабильную работу транспорта, организаций, учреждений и потребности населения в энергоресурсах.От эффективности и качества вашей работы во многом зависит реализация разработанной при активном участии наших граждан Стратегии лидерства, воплощение в жизнь наших планов по укреплению экономики, формированию комфортной среды проживания, повышению уровня благосостояния наших граждан.Сегодня в энергетике региона происходят важные изменения, позволяющие не только надежно обеспечивать энергетическую безопасность губернии, но и создавать предпосылки для ее прорывного развития. Об огромном потенциале этой отрасли свидетельствует масштабное, ускоренное обновление энергосистемы и создание новых мощностей в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, ставшему незабываемым спортивным праздником для миллионов людей. Заметным событием в жизни региона и страны стал ввод в эксплуатацию подстанции «Стадион» в Самаре, старт работе которой дал Президент России Владимир Владимирович Путин.Хочу искренне поблагодарить всех самарских энергетиков за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете успешно справляться со всеми поставленными перед вами задачами.Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, безаварийной работы и всего самого лучшего!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров