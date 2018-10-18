Дмитрий Азаров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона

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Губернатор Самарской областипровел селекторное совещание с членами регионального Правительства по обеспечению дополнительных мер безопасности в учреждениях образования Самарской области в связи с трагедией в Керчи. Руководителям министерств и ведомств были даны необходимые поручения. Особое внимание было обращено на необходимость проведения профилактической психологической работы во всех образовательных учреждениях области. Совещание прошло в режиме селектора в связи со служебной командировкой главы региона.Также Губернатором области поручено провести отдельное совещание с участием региональных правоохранительных органов. Правительство приступило к исполнению данных поручений, сообщает пресс-служба облправительства.