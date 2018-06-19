Дмитрий Азаров поблагодарил силовые ведомства за работу в период ЧМ
19 июня 2018 14:01
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Глава региона Дмитрий Азаров провел совместное заседание антинаркотической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. Прежде чем перейти к вопросам повестки, Дмитрий Азаров поблагодарил силовые ведомства за работу в период ЧМ, сообщает Департамент информационной политики региона.
"Благодарю вас и прошу передать слова благодарности личному составу за чёткую организацию безопасности жителей и гостей Самарской области при проведении мероприятий ЧМ Искренне поздравляю вас с праздником спорта, единения людей, представляющих разные страны и континенты!"- сказал Дмитрий Азаров.
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