Дмитрий Азаров поблагодарил работников Управления ФСБ России по Самарской области
20 декабря 2018 12:45
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2018 год - юбилейный для Управления ФСБ России по Самарской области. В вековой истории - поистине героические страницы.
«Хочу сердечно поблагодарить вас за отвагу, благородство и выдержку, за верность своему высокому призванию. За то, что смыслом жизни вы избрали служение Отчизне», - заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Об этом сообщает Департамент информполитики области.
Глава региона поблагодарил сотрудников управления за проведение ЧМ-2018: «Самые высокие оценки вашей работы даны Президентом страны В.В. Путиным. Без вас это мировое событие, которое было доверено региону, этот поистине всенародный праздник вряд ли бы состоялся».
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