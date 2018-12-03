Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Неизвестного солдата

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Сегодня вся наша страна в пятый раз отмечает День Неизвестного солдата.Мы отдаём дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины и чей подвиг остался безвестным. Мы не знаем имен павших, не знаем обстоятельств их трагической гибели, но испытываем чувство величайшей благодарности к каждому, кто не вернулся с полей сражений, кто защищал своих родных и близких, свою страну, будущее еще не родившихся поколений. Мы глубоко скорбим о всех без вести пропавших героях и вместе с тем не оставляем попыток вернуть истории их имена.Сегодня участники поискового движения, среди которых люди разных возрастов, профессий, национальностей и вероисповеданий проводят большую работу, цель которой – увековечить память погибших. Прошедший у нас в феврале нынешнего года III Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов показал, что наша молодежь испытывает потребность осмыслить великий подвиг защитников Отечества, почувствовать личную причастность к исторической летописи России.Региональные власти активно поддерживают поисковиков, создают условия для развития поискового движения, вовлечения в его ряды новых добровольцев. Наш долг, долг каждого гражданина – способствовать сохранению преемственности поколений, воспитанию у молодежи чувства патриотизма, уважительного отношения к героическому прошлому нашей державы.Это объединяет нас, делает сильнее. И вместе с тем – ко многому обязывает. Мы должны бережно сохранять память о героях былых времен и прежде всего – о солдатах Великой Отечественной.И мы будем это делать, ибо без уважительного отношения к прошлому у нас не может быть будущего.Вечная память павшим!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров