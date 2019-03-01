Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн объявили о старте конкурса «Во славу земли Самарской».

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Участие в конкурсе, который пока имеет статус регионального, смогут принять участие студенты ВУЗов и средних специальных учебных заведений, где есть кафедры живописи и изобразительного искусства.Идея проведения такого конкурса, по словам Губернатора, родилась на встрече со студентами. «Это была инициатива ребят. Мы очень рассчитываем, что откроем новые имена. Имена талантливых, патриотичных людей, которые любят родную самарскую землю и готовы своим творчеством ее прославить, выразить свою любовь», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона также добавил, что эта инициатива обсуждалась в самых широких кругах и нашла поддержку у экспертов и общественников. Несмотря на то, что конкурс региональный и посвящен Самарской области, он имеет федеральное значение. Он будет проводиться в партнерстве с Российской академией художеств, Государственной Третьяковской галереей и партийным проектом «Историческая память».Инициатива конкурса исходила от депутата Государственной Думы, координатора проекта «Историческая память» Александра Хинштейна. История Самарского края на живописных полотнах – основная идея нового конкурса, сложилась во время его посещения кафедры изобразительного искусства Самарского педагогического университета несколько месяцев назад. Неподдельный интерес молодых талантливых художников к историческим темам, их сюжетам и героям, который он увидел в студенческих мастерских, вылилосьв решение провести конкурс художественных работ. Молодые художники сегодня все чаще и чаще обращаются к персонажам истории, их подвигам и характерам. В новых техниках и стилистических решениях они пытаются передать уже известные исторические сюжеты времен Тохтамыша, Стеньки Разина, событий 20 века.В настоящее время определен формат конкурса, его учредители и номинации, его основные этапы, темы и главный приз. Победителям будет предоставлен уникальный шанс пройти мастер-класс у Зураба Церетели, а также пройти стажировку в Государственной Третьяковской Галерее, а также получить премии для дальнейшего развития своего таланта.В состав жюри вошли профессионалы не только из Самары, но и других регионов страны, в том числе из Москвы. Экспертную комиссию возглавили Василий Церетели – первый вице-президент Российской академии художеств и директор Московского музея современного искусства.По мнению депутата, уже имеющиеся работы (из числа тех, что ему удалось увидеть на кафедре изобразительного искусства Самарского педагогического университета) могли бы стать хорошей основой и содержанием творческого конкурса. «Наша задача не только найти новые имена, и не только вселить интерес в молодое поколение к истории Самары и Самарского края. Наша задача сделать так, чтобы Самара звучала как можно громче и звонче», – подчеркнул депутат.Итоги конкурса оргкомитет подведет в сентябре этого года – ко Дню города. Символом конкурса станет памятник историческому и любимому персонажу самарцев – Князь Григорий Засекин. По итогам будут сформированы передвижные выставки в крупных городах России, сообщается на сайте Хинштейна.