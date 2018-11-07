Дмитрий Азаров: "Военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве занимает особое место в истории нашего края"

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Сегодня, 7 ноября, на пл. Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти. Глава регионаприветствовал гостей и участников."Военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве занимает особое место в истории нашего края. "В самый тяжелый, критический момент Великой Отечественной войны наши деды показали всему миру, что на битву с врагом поднялась вся огромная страна, и победить нас нельзя. Парад сыграл важнейшую роль в защите столицы от вражеских полчищ и подготовке разгрома фашистских войск под Москвой. Благодаря Параду ни Япония, ни Турция так и не решились вступить в войну против Советского Союза. Это позволило собрать силы в кулак и дать сокрушительный отпор врагу.Мы гордимся тем, что куйбышевский Парад 1941 года навсегда вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ несгибаемой стойкости нашего народа. В самые страшные месяцы войны он вселил в советских людей уверенность в том, что враг будет разбит, Победа будет за нами", - отметил Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул: "Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сотни тысяч наших земляков встали к станкам и, работая на пределе своих сил, обеспечивали армию всем необходимым. Они понимали, что судьба страны и мира вершится не только на передовой, но и здесь, в заводских цехах. Сегодня, вглядываясь в фотографии военного времени, мы проникаемся атмосферой того грозного ноябрьского дня. Чувствуем и в своем сердце источник безграничной веры в Победу, которая объединяла народ и удесятеряла его силы. Этот источник-любовь к своей земле, близким, любовь к Родине. Сегодняшний Парад Памяти восстанавливает пусть лишь одно, но крайне важное событие самого тяжелого периода войны. Он – неотъемлемая часть той большой правды, на которой зиждется сила, слава и величие нашей страны".